В рамках "Евровидения" началась акция в поддержку Украины

В рамках "Евровидения-2023", которое пройдет в честь Украины под слоганом "Объединенные музыкой", стартовала акция солидарности, инициированная британской креативной компанией Aurora и поддержанная Минкультом.

Об этом министр культуры Александр Ткаченко написал в телеграмм-канале.

"Каждый желающий может присоединиться к акции, как физически в последний день "Евровидения" в 12:00 по британскому времени (14:00 по киевскому), так и онлайн, исполнив песню The Beatles "With A Little Help From My Friends". Видео со своей версией исполнения песни можно скачать на любой канал соцсетей с хештегом #HelpUkraineSong в преддверии и в день "Евровидения", - написал министр.

По его словам, одна из целей инициативы – не только создать самый большой в мире физический и цифровой флэшмоб по всей Великобритании, но и сбор средств для украинских детей, пострадавших от войны.

По мнению Ткаченко, такие инициативы не просто объединяют людей, но и несут в себе "невероятную концентрацию поддержки украинской культуры и нашего мужественного государства".

Напомним, в прошлом году Украина, которую представляли Kalush Orchestra, победила в песенном конкурсе "Евровидение". Из-за вторжения России в Украину организаторы отказали Украине в проведении конкурса в 2023 году. Великобритания, занявшая второе место, устроит шоу от имени Украины.