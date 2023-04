В рамках "Євробачення" почалася акція на підтримку України

В рамках “Євробачення-2023”, що пройде на честь України під слоганом “Об’єднані музикою”, стартувала акція солідарності, яка була ініційована британською креативною компанією Aurora та підтримана Мінкультом.

Про це міністр культури Олександр Ткаченко написав в телеграм-каналі.

"Кожен бажаючий може долучитись до акції, як фізично в останній день "Євробачення" о 12:00 за британським часом (14:00 за київським), так і онлайн, заспівавши пісню The Beatles "With A Little Help From My Friends". Відео зі своєю версією виконання пісні можна завантажити на будь-який канал соцмереж з хештегом #HelpUkraineSong напередодні та в день "Євробачення", - написав міністр.

За його словами, одна з цілей ініціативи - не тільки створити найбільший у світі фізичний і цифровий флешмоб по всій Великобританії, але й збір коштів для українських дітей, постраждалих від війни.

На думку Ткаченка, такі ініціативи не просто об’єднують людей, але й несуть в собі "неймовірну концентрацію підтримки української культури та нашої мужньої держави".

Нагадаємо, минулого року Україна, яку представляли Kalush Orchestra, перемогла в пісенному конкурсі "Євробачення". Через вторгнення Росії в Україну організатори відмовили Україні в проведенні конкурсу у 2023 році. Велика Британія, яка посіла друге місце, влаштує шоу від імені України.