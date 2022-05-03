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Дата публикации

В результате вражеских ракетных обстрелов повреждены шесть станций, - глава "УЗ"

укрзализныця, поезд, ракетный обстрел, война с россией
Фото: t.me/UkrzalInfo

Российские войска во вторник, 3 мая, нанесли ракетные удары по шести станциям в центре и на западе Украины. По предварительной информации, пострадавших нет.

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Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Александр Камышин.

"Сегодня вечером российские войска ударили по шести станциям в центре и на западе Украины. Среди железнодорожников и пассажиров по оперативной информации пострадавших нет. Задержаны 14 пассажирских поездов. Первые из них уже уехали, остальные уедут в течение 2-х часов", - проинформировал Камышин.

Также сообщается о тяжких повреждениях инфраструктуры.

Напомним, из-за вражеских обстрелов железнодорожных подстанций вечером, 3 мая, в некоторых городах Украины, ряд поездов "Укрзализныци" будет направляться с задержкой.

Автор:
Анастасия Дедковская