Внаслідок ворожих ракетних обстрілів пошкоджено шість станцій, - голова "Укрзалізниці"

Російські війська у вівторок, 3 травня, завдали ракетних ударів по шести станціях в центрі та на заході України. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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Про це повідомив голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

"Сьогодні ввечері російські війська вдарили по шести станціях в центрі та на заході України. Серед залізничників та наших пасажирів по оперативній інформації постраждалих немає.Затримано 14 пасажирських поїздів. Перші з них вже поїхали, решта поїдуть протягом 2-х годин", - поінформував Камишін.

Також повідомляється про тяжкі пошкодження інфраструктури.

Нагадаємо, через ворожі обстріли залізничних підстанцій увечері, 3 травня, на у деяких містах України, низка поїздів "Укрзалізниці" прямуватиме із затримкою.