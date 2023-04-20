В сети появилась платформа по бесплатному консультированию украинских беженцев по насущным вопросам

Украино-британская IT-инициатива Project Ukraine запустила международную специализированную платформу Find Refuge для помощи украинцам, которые в результате войны оказались в сложной ситуации.

Как указывают в Project Ukraine, новая платформа соединяет людей, готовых консультировать в той или иной сфере, с нуждающимися в такой помощи. На платформе сфокусировано внимание на украинских беженцах и переселенцах, но со временем планируется расширить ее деятельность, чтобы обращаться к волонтерам могли искатели помощи со всего мира.

На Find Refuge можно предоставлять и получать консультации по правовым вопросам, советы по трудоустройству, жилью, медицине, образованию и так далее. Чтобы получить помощь, достаточно зарегистрироваться на сайте findrefuge.online и заполнить онлайн-форму. Далее запрос попадет к волонтеру, который имеет достаточную компетенцию для решения этой проблемы.

Вся помощь является бесплатною. Также отмечается, что хотя сейчас Find Refuge работает только как веб-сайт, в будущем планируется создание и приложений для iOS и Android.

"Из-за российской агрессии миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома. В новом месте переселенцы часто нуждаются в консультативной помощи, совете или просто поддержке. При этом до сих пор не существовало централизованной площадки, куда люди могли бы обращаться для решения своих проблем, а волонтеры удобным для себя способом оказывать помощь тем, кому она действительно нужна", – отмечает основатель Find Refuge Артур Корвин Пауэллс.

Стать волонтером на Find Refuge может каждый, у кого есть знания и опыт в определенной сфере, а также время и возможность помогать. Как указывают авторы проекта, за месяц тестовой работы на платформе ответили на запросы более 500 украинцев.

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