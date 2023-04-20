В мережі з'явилася платформа з безкоштовного консультування українських біженців з нагальних питань

Україно-британська IT-ініціатива Project Ukraine запустила міжнародну спеціалізовану платформу Find Refuge для допомоги українцям, які через війну опинились у складній ситуації.

Як вказують у Project Ukraine, нова платформа з’єднує людей, готових консультувати в тій чи іншій галузі, з тими, хто потребує такої допомоги. Наразі на платформі сфокусовано увагу на українських біженцях та переселенцях, але з часом планується розширити її діяльність, щоби звертатися до волонтерів могли шукачі допомоги з усього світу.

На Find Refuge можна надавати й отримувати фахові консультації з правових питань, поради щодо працевлаштування, житла, медицини, освіти тощо. Для отримання допомоги достатньо зареєструватися на сайті findrefuge.online та заповнити онлайн-форму. Далі запит потрапить до волонтера, який має достатню компетенцію для розв'язання цієї проблеми.

Уся допомога є безкоштовною. Також зазначається, що хоча зараз Find Refuge працює лише як вебсайт, у майбутньому планується створення також і додатків для iOS та Android.

"Через російську агресію мільйони українців були змушені залишити свої домівки. У новому місці переселенці часто потребують консультативної допомоги, поради чи просто підтримки. При цьому досі не існувало централізованого майданчика, куди люди могли би звертатися для розв'язання своїх проблем, а волонтери у зручний для себе спосіб надавати допомогу тим, кому вона справді потрібна", - зазначає засновник Find Refuge Артур Корвін Пауеллс.

Стати волонтером на Find Refuge може кожен, хто має знання та досвід у певній сфері, а також час і можливість допомагати. Як вказують автори проєкту, за місяць тестової роботи на платформі вже відповіли на запити понад 500 українців.

Джерело фото: ua.depositphotos.com