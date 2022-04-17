В Союзмультфильме опровергли блокировку мультика "Сокровища затонувших кораблей"

В российском "Союзмультфильме" опровергли сообщение о якобы блокировке советского мультика "Сокровища затонувших кораблей" 1973 года выпуска на официальном YouTube-канале. Ранее в интернете появилась информация о блокировке мультфильма, поскольку в нем фигурирует "фашистский корабль" с буквой Z на корпусе.

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Представители "Союзмультфильма" подчеркнули, что YouTube-канал, на котором заблокировали видео, не является официальной площадкой киностудии, а "Сокровища затонувших кораблей" можно посмотреть на российских сервисах, на которые с 2020 года загружается советская анимация.

Все началось с того, что зрители нашли в мультике немало роковых совпадений. По сюжету фильма, трое детей искали в море затонувший корабль с золотом, чтобы помочь мальчику по имени Мвамба и детям из его страны. На поиски дети отправились на подводном корабле под названием "Нептун".

На нем они отыскали затонувший корабль, на судне которого и была та же надпись "Z 29". Один из героя мультфильма говорит: "Все понятно, это фашистский эсминец. Фашистские эсминцы обозначали буквой Z". Именно с этого момента мультик начали блокировать на платформе, но не на официальном канале "Союзмультфильма".