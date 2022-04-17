У Союзмультфільмі заперечили блокування мультику "Скарби затонулих кораблів"

У російському "Союзмультфільмі" заперечили повідомлення про нібито блокування радянського мультику "Скарби затонулих кораблів" 1973 року випуску на офіційному YouTube-каналі. Раніше в інтернеті з'явилась інформація про блокування мультфільму, оскільки в ньому фігурує "фашистський корабель" з літерою Z на корпусі.

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Представники "Союзмультфільму" наголосили, що YouTube-канал, на якому заблокували відео, не є офіційним майданчиком кіностудії, а "Скарби затонулих кораблів" можна подивитися на російських сервісах, на які з 2020 року завантажується радянська анімація.

Все почалося з того, що глядачі знайшли у мультику чимало фатальних збігів. За сюжетом стрічки, троє дітей шукали в морі затонулий корабель із золотом, аби допомогти хлопчику на ім'я Мвамба і дітям з його країни. На пошук діти вирушили на підводному кораблі під назвою "Нептун".

На ньому вони відшукали затонулий корабель, на судні якого і був той самий напис "Z 29". Один із герої мультфільму говорить: "Все зрозуміло, це фашистський есмінець. Фашистські есмінці позначали літерою Z". Саме через цей момент мультик почали блокувати на платформі, але не на офіційному каналі "Союзмультфільму".