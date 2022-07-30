В США разыскивают неизвестного, выигравшего один из крупнейших лотерейных джек-потов в истории страны

Американская многоюрисдикционная лотерея Mega Millions просит счастливчика, выигравшего джек-пот в размере 1,3 миллиарда долларов, объявиться, чтобы забрать свои деньги. Об этом сообщает CBS.

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Известно, что выигрышный билет приобрели в штате Иллинойс на автозаправке в Дес-Плейнс. Уточняется, что победитель получит 780,5 миллионов долларов наличными, а розничный продавец - полмиллиона долларов бонуса.

Победоносными номерами стали: 13-36-45-57-67. По данным лотереи, шансы выиграть джек-пот составляют от 1 до 302,5 миллионов. У победителя есть 12 месяцев, чтобы получить свой приз, и 60 дней, чтобы решить, хочет ли он получить деньги наличными.

Это второй по величине джек-пот за 20-летнюю историю игры, который превысил 1,5 миллиарда долларов, выигранных в Южной Каролине в октябре 2018 года.

В игру Mega Millions играют в 45 штатах, округе Колумбия и Американских Виргинских островах.

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