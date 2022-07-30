У США розшукують невідомого, який виграв один з найбільших лотерейних джек-потів в історії країни

Американська багатоюрисдикційна лотерея Mega Millions просить щасливчика, який виграв джек-пот у розмірі 1,3 мільярда доларів, з'явитися, щоб забрати свої гроші. Про це повідомляє CBS.

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Відомо, що виграшний квиток придбали у штаті Іллінойс на автозаправці в Дес-Плейнс. Уточняється, що переможець отримає 780,5 мільйонів доларів готівкою, а роздрібний продавець — півмільйона доларів бонусу.

Переможними номерами стали: 13-36-45-57-67. За даними лотереї, шанси виграти джекпот становлять 1 до 302,5 мільйонів. У переможця є 12 місяців, щоб отримати свій приз, і 60 днів, щоб вирішити, чи хоче він отримати гроші готівкою.

Це другий за величиною джек-пот за 20-річну історію гри, який перевищив 1,5 мільярда доларів, виграних у Південній Кароліні в жовтні 2018 року.

У гру Mega Millions грають у 45 штатах, окрузі Колумбія та Американських Віргінських островах.

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