В Украине активизировались мошенники, просящие у бизнеса деньги "на ВСУ" от имени областных властей - МВД

В Министерстве внутренних дел указывают, что в последнее время все больше стало поступать предпринимателям и начальникам районных военных администраций в разных областях Украины типовые мошеннические письма и призывы.

Как говорится в сообщении ведомства, авторы от имени областной военной администрации просят предоставить финансовую помощь для приобретения военного оборудования и амуниции для Вооруженных сил Украины.

"Мошенники используют разные каналы коммуникации. Например, рассылают письма от имени главы ОВА руководителям РВА или предпринимателям, звонят по телефону от имени глав ОВА", - отмечают в МВД.

В этих сообщениях их призывают задонатить на нужды сил безопасности и обороны Украины, причем часто называется конкретное подразделение, на нужды которого якобы необходимо собрать средства, а также перечень оборудования.

Чтобы уберечь себя от желающих обмануть бизнес и чиновников призывают проверять достоверность всех обращений от ОВА по контактам, указанным на их официальных ресурсах, а при получении подобных обращений - сообщать в полицию.

Отметим, что о подобной схеме сообщалось, в частности, еще в декабре прошлого года: тогда Черновицкая ОВА узнала, что от имени ее начальника рассылаются письма с просьбой перечислить деньги на конкретный счет в качестве благотворительной поддержки защитников Украины в обмен на якобы получение налоговой скидки. При этом заявлялось, что "эти действия согласованы с президентом Украины и Верховной Радой".

Фото: ua.depositphotos.com