В Україні активізувалися шахраї, що просять в бізнесу гроші "на ЗСУ" від імені обласної влади - МВС

В Міністерстві внутрішніх справ вказують, що останнім часом почали все більше надходити підприємцям та начальникам районних військових адміністрацій у різних областях України типові шахрайські листи та заклики.

Як ідеться у повідомленні відомства, у них автори від імені обласної військової адміністрації просять надати фінансову допомогу для придбання військового обладнання та амуніції для Збройних сил України.

"Шахраї використовують різні канали комунікації. Наприклад, розсилають листи від імені очільника ОВА керівникам РВА чи підприємцям, телефонують від імені голів ОВА", - наголошують в МВС.

У цих повідомленнях їх закликають задонатити на потреби Сил безпеки та оборони України, причому часто називається конкретний підрозділ, на потреби якого нібито необхідно зібрати кошти, а також перелік обладнання.

Аби уберегти себе від бажаючих ошукати бізнес та чиновників закликають перевіряйте достовірність усіх звернень від ОВА за контактами, вказаними на їхніх офіційних ресурсах, а при отриманні подібних звернень - повідомляти в поліцію.

Зазначимо, що про подібну схему повідомлялося, зокрема, ще в грудні минулого року: тоді Чернівецька ОВА дізналася, що від імені її начальника розсилаються листи з проханням перерахувати гроші на конкретний рахунок в якості нібито благодійної підтримки захисників України в обмін на нібито отримання податкової знижки. При цьому заявлялося, що "ці дії узгоджено із президентом України та Верховною Радою".

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