Просять про допомогу для ЗСУ: у Чернівецькій ОВА попередили про шахраїв

Шахраї у Чернівецькій області надсилають місцевим жителям листи від імені обласної військової адміністрації з проханням перерахувати кошти нібито на підтримку ЗСУ.

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Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОВА.

"Останніми днями буковинці могли отримувати листи із проханням про допомогу для Збройних сил України. Вони були оформлені за зразком офіційного документа Чернівецької обласної військової адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Також у листах наведено номер рахунку та зазначено, що дії узгоджено із Президентом України та Верховною Радою.

"Хочемо наголосити, що Чернівецька обласна військова адміністрація не розсилала подібні документи та не проводить жодних зборів на потреби ЗСУ. Від імені ОВА діють шахраї. Тож будьте обачні та обов’язково перевіряйте інформацію", - наголосили в ОВА.

Нагадаємо, раніше Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив, що на фоні наявних проблем зі зв'язком різних мобільних операторів України шахраї винайшли нову схему для виманювання грошей.