Просят помощи для ВСУ: в Черновицкой ОВА предупредили о мошенниках

Мошенники в Черновицкой области посылают местным жителям письма от имени областной военной администрации с просьбой перечислить средства якобы в поддержку ВСУ.

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Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОВА.

"В последние дни буковинцы могли получать письма с просьбой о помощи для Вооруженных сил Украины. Они были оформлены по образцу официального документа Черновицкой областной военной администрации", - говорится в сообщении.

Также в письмах указан номер счета и указано, что действия согласованы с Президентом Украины и Верховной Радой.

"Хотим подчеркнуть, что Черновицкая областная военная администрация не рассылала подобные документы и не проводит никаких сборов на нужды ВСУ. От имени ОВА действуют мошенники. Поэтому будьте осторожны и обязательно проверяйте информацию", - подчеркнули в ОВА.

Напомним, ранее Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил, что на фоне имеющихся проблем со связью разных мобильных операторов Украины мошенники придумали новую схему для выманивания денег.