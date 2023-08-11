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В Украине будут пускать на сайты производителей сигарет только по паспорту в "Дії" - решение Кабмина
Кабинет министров предусмотрел обязательность проверки возраста пользователей при их заходе на веб-сайты производителей, импортеров устройств для потребления табачных изделий без их сгорания и/или электронных сигарет.
Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующий порядок предварительной идентификации возраста таких пользователей Кабмин утвердил на заседании 11 августа.
Обеспечить же предварительную идентификацию возраста пользователей этих сайтов с использованием документа, удостоверяющего личность, средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг "Дія", в частности с использованием его мобильной версии, поручено Министерству цифровой трансформации.
Таким образом, о простом подтверждении интернет-пользователем своего возраста путем ответа на вопрос речь не идет: для этой цели должны разработать специальную систему, которая привяжет возможность захода на "сигаретные" сайты к необходимости регистрации в "Дії".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как прокомментировали в Министерстве экономики, соответствующее постановление правительственные чиновники разработали во исполнение требований закона №1978-IX об охране здоровья населения от вредного влияния табака.
"Внедрение лучших практик Европейского союза будет способствовать защите детей и молодежи от вредного влияния табачных изделий, ограничит доступ к ним и использование их несовершеннолетними", - считают в ведомстве.
Источник фото: ua.depositphotos.com