В Украине будут пускать на сайты производителей сигарет только по паспорту в "Дії" - решение Кабмина

Кабинет министров предусмотрел обязательность проверки возраста пользователей при их заходе на веб-сайты производителей, импортеров устройств для потребления табачных изделий без их сгорания и/или электронных сигарет.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующий порядок предварительной идентификации возраста таких пользователей Кабмин утвердил на заседании 11 августа.

Обеспечить же предварительную идентификацию возраста пользователей этих сайтов с использованием документа, удостоверяющего личность, средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг "Дія", в частности с использованием его мобильной версии, поручено Министерству цифровой трансформации.

Таким образом, о простом подтверждении интернет-пользователем своего возраста путем ответа на вопрос речь не идет: для этой цели должны разработать специальную систему, которая привяжет возможность захода на "сигаретные" сайты к необходимости регистрации в "Дії".

Как прокомментировали в Министерстве экономики, соответствующее постановление правительственные чиновники разработали во исполнение требований закона №1978-IX об охране здоровья населения от вредного влияния табака.

"Внедрение лучших практик Европейского союза будет способствовать защите детей и молодежи от вредного влияния табачных изделий, ограничит доступ к ним и использование их несовершеннолетними", - считают в ведомстве.

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