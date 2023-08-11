В Україні пускатимуть на сайти виробників сигарет лише за паспортом у "Дії" - рішення уряду

Кабінет міністрів передбачив обов'язковість перевірки віку користувачів при заході на веб-сайти виробників, імпортерів пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та/або електронних сигарет.

Як повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідний порядок попередньої ідентифікації віку цих користувачів Кабмін затвердив на засіданні 11 серпня.

Забезпечити ж попередню ідентифікацію віку користувачів цих сайтів з використанням документа, що посвідчує особу, засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг "Дія", зокрема з використанням її мобільної версії, доручено Міністерству цифрової трансформації.

Таким чином про просте підтвердження інтернет-користувачем свого віку шляхом відповіді на запитання не йдеться: для цієї цілі мають розробити спеціальну систему, що прив'яже можливість заходу на "сигаретні" сайти до необхідності реєстрації у "Дії".

Як прокоментували у Міністерстві економіки, відповідну постанову урядовці розробили на виконання вимог закону №1978-IX щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну.

"Впровадження кращих практик Європейського союзу сприятиме захисту дітей та молоді від шкідливого впливу тютюнових виробів, обмежить доступ до них та використання їх неповнолітніми", - вважають у відомстві.

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