В Украине будут заочно судить дезертира, пытавшегося заманить военных в Херсон во время оккупации

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении бывшего военного, который после полномасштабного вторжения в Украину хотел заманить украинских военных в временно оккупированный Херсон, говорится в сообщении ведомства.

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По данным следствия, после начала боевых действий военный получил оружие, боеприпасы и амуницию, однако вместо выполнения своих служебных обязанностей сбежал из Николаева в захваченный россиянами Херсон.

"Он также хотел обмануть других военнослужащих и заманить их в Херсон под видом того, что это приказ командования. Скрываясь на временно оккупированной территории, мужчина активно пропагандировал пророссийские взгляды, поддерживал войну против Украины и оправдывал преступления РФ против мирных украинцев", - отмечают в ГБР.

При этом в бюро не указывают других подробностей по поводу попыток обвиняемого дезинформировать военных указанным образом, в частности, относительно конкретного времени совершения таких действий.

Впрочем, судить мужчину хотят именно по обвинению в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины, дезертирстве с оружием и присвоении боевых запасов (часть 3 статьи 436-2, часть 4 статьи 408 и часть 4 статьи 410 Уголовного кодекса). Отмечено, что он находится в розыске.

Кроме того, в ГБР сообщают о завершении расследования и направления в суд дела против бывшего правоохранителя, занимавшего должность заместителя начальника отдела в Главном управлении полиции в Херсонской области, но начавшего сотрудничать с врагом после полномасштабного российского вторжения и оккупации областного центра.

По данным бюро, сейчас фигурант продолжает следовать указаниям оккупационной администрации на временно захваченных территориях Украины. Ему инкриминируют добровольное занятие должности в незаконных правоохранительных органах на оккупированной территории (часть 7 статьи 111-1 УК).