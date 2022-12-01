В Україні заочно судитимуть дезертира, що намагався заманити військових до Херсону під час окупації

Державне бюро розслідувань завершило розслідування стосовно колишнього військового, який після повномасштабного вторгнення в Україну хотів заманити українських військових до тимчасово окупованого Херсону, йдеться у повідомленні відомства.

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За даними слідства, після початку бойових дій військовий отримав зброю, боєприпаси та амуніцію, проте замість виконання своїх службових обов’язків втік з Миколаєва до захопленого росіянами Херсону.

"Він також хотів обдурити інших військовослужбовців і заманити їх до Херсона під виглядом того, що це наказ командування. Переховуючись на тимчасово окупованій території чоловік активно пропагував проросійські погляди, підтримував війну проти України та виправдовував злочини РФ проти мирних українців", - зазначають у ДБР.

При цьому в бюро не зазначають інших подробиць щодо спроб обвинуваченого дезінформувати військових зазначеним чином, зокрема щодо конкретного часу скоєння таких дій.

Втім, судити чоловіка хочуть саме за обвинуваченням у виправдуванні збройної агресії РФ проти України, дезертирстві зі зброєю та привласненні бойових припасів (частина 3 статті 436-2, частина 4 статті 408 та частина 4 статті 410 Кримінального кодексу). Зазначено, що він наразі перебуває у розшуку.

Крім того, у ДБР повідомляють про завершення розслідування і направлення до суду справи проти колишнього правоохоронця, який обіймав посаду заступника начальника відділу в Головному управлінні поліції в Херсонській області, але почав співпрацювати з ворогом після повномасштабного російського вторгнення і окупації обласного центру.

За даними бюро, зараз фігурант продовжує виконувати вказівки окупаційної адміністрації на тимчасово захоплених територіях України. Йому інкримінують добровільне зайняття посади в незаконних правоохоронних органах на окупованій території (частина 7 статті 111-1 КК).