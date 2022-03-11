В Украине количество вакансий выросло вдвое по сравнению с первой неделей войны — данные Work.ua

В первые дни войны рынок труда в Украине фактически остановился. При этом с 7 марта он начал активизироваться — количество новых вакансий выросло почти в два раза относительно первой недели после вторжения России.

Об этом свидетельствуют данные сайта по поиску работы Work.ua, сообщает основатель компании Артур Михно.

В довоенное время ежедневно на сайте появлялось 4-5 тысяч новых вакансий, после 24 февраля число сократилось до 150-250 в день. 7 марта суточное количество новых объявлений выросло до 350, а 10-11 марта — до 500 новых вакансий в день.

По количеству новых резюме от соискателей наблюдается аналогичная тенденция. В первые дни войны количество ищущих работу и отзывов упало почти в 10 раз — с 70 тысяч до 7 тысяч отправленных резюме в день.

С 7 марта фиксируется значительный рост почти в 3 раза. Количество отправленных резюме составляет 50% от довоенного состояния, то есть 35 тысяч в день.

"Работодатели понемногу привыкают к новым реалиям и начинают возвращаться к найму. Все еще видим разницу более чем в 5 раз, но вместе с тем значительное увеличение вакансий относительно первой недели", — резюмировал Михно.

Напомним, сайт по поиску работы Jooble, работающий в 71 стране мира, создал ресурс для трудоустройства в странах Западной Европы украинских беженцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за российской военной агрессии.

Ранее украинские предприниматели Иван Кичатый и Никита Оверчик совместно с Европейским технологическим сообществом для мигрантов "2hearts" запустили некоммерческую платформу UA Talents по поиску работы для вынужденно покинувших дома украинцев.