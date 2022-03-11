В Україні кількість вакансій зросла вдвічі порівняно з першим тижнем війни - дані Work.ua

У перші дні війни ринок праці в Україні фактично зупинився. При цьому з 7 березня він почав активізуватись — кількість нових вакансій зросла майже вдвічі щодо першого тижня після вторгнення Росії.

Про це свідчать дані сайту пошуку роботи Work.ua, повідомляє засновник компанії Артур Міхно.

У довоєнний час щодня на сайті з'являлося 4-5 тисяч нових вакансій, після 24 лютого кількість скоротилася до 150-250 на день. 7 березня добова кількість нових оголошень зросла до 350, а 10-11 березня – до 500 нових вакансій на день.

За кількістю нових резюме від претендентів спостерігається аналогічна тенденція. У перші дні війни кількість тих, хто шукає роботу, та відгуків впала майже в 10 разів — з 70 тисяч до 7 тисяч відправлених резюме на день.

З 7 березня фіксується значне зростання майже втричі. Кількість відправлених резюме складає 50% від довоєнного стану, тобто 35 тисяч на день.

"Роботодавці потроху звикають до нових реалій та починають повертатися до найму. Все ще бачимо різницю більш ніж у 5 разів, але водночас значне збільшення вакансій щодо першого тижня", - резюмував Міхно.

Нагадаємо, сайт з пошуку роботи Jooble, який працює в 71 країні світу, створив ресурс для працевлаштування в країнах Західної Європи українських біженців, які були змушені покинути свої будинки через російську військову агресію.

Раніше українські підприємці Іван Кічатий і Микита Оверчик спільно з Європейською технологічною спільнотою для мігрантів "2hearts" запустили некомерційну платформу UA Talents з пошуку роботи для українців, які вимушено залишили будинки.