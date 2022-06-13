В Украине против РФ воюют граждане 55 стран. Больше всего американцев и британцев

На сегодняшний день в Интернациональном легионе в Украине против российских захватчиков добровольно воюют представители 55 стран со всех континентов, сообщил представитель легиона Дамьен Магру. По его словам, среди добровольцев есть даже представители Австралии и Южной Кореи.

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Как уточнил Магру, больше всего в легионе американцев и британцев. Затем идут поляки и канадцы, а затем представители других стран. Немало граждан Балтии и северных стран, среди которых и Финляндии. Но количество добровольцев Магру не озвучил, ссылаясь на секретность данных.

Магру уточнил, что Интернациональный легион финансируется из оборонного бюджета. Это касается как всех расходов на проживание, так и зарплаты бойцам, оружию и амуниции. У легиона также есть дополнительные благотворительные средства от частных доноров, прежде всего западных.

"Собранные на разных платформах средства мы тратим исключительно на оборудование для наших бойцов, которое не входит в стандартный военный пакет, который выдается ВСУ, и нужно на поле боя, но не финансируется через государственные каналы Украины", – подчеркнул Магру.

Напомним, на днях бывший военнослужащий британской армии Джордан Гатли погиб, защищая Северодонецк от российских оккупантов. Погибший был инструктором украинских военных.