В Україні проти РФ воюють громадяни 55 країн. Найбільше американців і британців

На сьогоднішній день в Інтернаціональному легіоні в Україні проти російських загарбників добровільно воюють представники 55 країн з усіх континентів, повідомив речник легіону Дамьєн Магру. За його словами, серед добровольців є навіть представники Австралії та Південної Кореї.

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Як уточнив Магру, найбільше в легіоні американців і британців. Потім йдуть поляки та канадці, а опісля – представники інших країн. Немало громадян держав Балтії та північних країн, серед яких і Фінляндії. Але кількість добровольців Магру не озвучив, посилаючись на секретність даних.

Магру уточнив, що Інтернаціональний легіон фінансується з оборонного бюджету. Це стосується як всіх видатків на проживання, так і зарплати бійцям, зброї та амуніції. У легіону також є додаткові благодійні кошти від приватних донорів, насамперед – західних.

"Зібрані на різних платформах кошти ми витрачаємо виключно на обладнання для наших бійців, яке не входить у стандартний військовий пакет, що видається ЗСУ, і потрібне на полі бою, але не фінансується через державні канали України", – підкреслив Магру.

Нагадаємо, на днях колишній військовослужбовець британської армії Джордан Гатлі загинув, захищаючи Сєвєродонецьк від російських окупантів. Загиблий був інструктором українських військових.