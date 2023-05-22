В Украине разворачивают центры помощи пострадавшим от сексуального насилия: в каких городах уже есть центры

Украинские власти создают условия, чтобы жертвы сексуального насилия со стороны российских военных могли получить комплексную специализированную помощь. В городах развертываются специальные центры помощи.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет "Укринформ".

По ее словам, власти делают все, чтобы объяснить важность обращения за помощью тем, кто, возможно, не готов обращаться к правоохранителям.

Она отметила, что благодаря сотрудничеству с Офисом спецпредставительницы ООН по сексуальному насилию в Украине построили действенный механизм комплексного реагирования на преступления насилия и развернули центры помощи в Запорожье, Днепре, Киеве, Мукачево, Харькове, Херсоне, Полтаве, Черновцах, Одессе и Кропивницком.

"Мы обеспечиваем точку входа пострадавшим в систему комплексной специализированной поддержки: юридическую, социально-психологическую, информационную. Помощь ориентирована на ключевые принципы: конфиденциальность, безусловность, добровольное информированное согласие и безоплатность", - сказала Стефанишина.

Она добавила, что государство работает над созданием таких центров за границей, в частности, с Чехией и Германией.

Напомним, в марте Европейский Союз впервые одобрил санкции против лиц и организаций, причастных к случаям сексуального насилия. В черный список, предусматривающий и санкции за нарушение прав женщин, попали девять человек и три учреждения из Афганистана, Ирана, России, оккупированной части Украины, Мьянмы, Южного Судана и Сирии.

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