В Украине установили штрафы за травлю на работе

Верховная Рада установила административную ответственность за совершение моббинга (травли) на работе. За соответствующий законопроект №5749 во втором чтении и в целом проголосовало 290 депутатов.

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Документом вводится в Кодекс об административных правонарушениях новая статья 173-5, предусматривающая наложение на граждан штрафа за травлю в размере от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1,7 тысячи гривен) или общественные работы на срок от 20 до 30 часов.

Для физических лиц-предпринимателей, использующих наемный труд, и должностных лиц предусмотрен штраф от 100 до 200 не облагаемых налогом НДМГ (от 1,7 до 3,4 тысячи гривен) или общественные работы на срок от 30 до 40 часов.

Аналогичное деяние, совершенное группой лиц или лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такое же нарушение, уже приведет к наложению на гражданина штрафа от 100 до 200 НМДГ или привлечению к общественным работам сроком от 30 до 50 часов, а в случае ФЛП и должностных лиц - к штрафу в 200-400 НМДГ (3,4-6,8 тысячи гривен) или 40-60 часов общественных работ.

Протоколы об административных правонарушениях по этой статье будут иметь право составлять уполномоченные должностные лица Государственной службы по вопросам труда, а рассматривать соответствующие дела будут районные, районные в городе, городские или горрайонные суды.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования, но не ранее дня вступления в силу закона о внесении изменений в законодательство относительно предотвращения и противодействия моббингу, принятого от 16 ноября и получившего №2759-ІХ.

Проект документа был внесен в парламент 25 нардепами еще в июле 2021 года и принят в первом чтении 6 сентября текущего года. Однако версия первого чтения не предусматривала дифференциацию наказания за моббинг между простыми гражданами и ФЛП с должностными лицами.

Как отмечали соавторы в пояснительной записке, явление моббинга является одной из форм дискриминации прав человека и связано именно с трудовыми отношениями, хотя в Украине появилось сравнительно недавно и оставалось не отраженным в законодательстве.

Указано, что в литературе моббинг определяется как психологический террор, преимущественно групповой, травля в отношении кого-либо из работников со стороны его коллег, подчиненных или руководства, включающих в себя постоянные негативные высказывания в адрес работника, его социальную изоляцию внутри организации, распространение о работнике заведомо ложной информации.

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