В Україні встановили штрафи за цькування на роботі

Верховна Рада встановила адміністративну відповідальність за вчинення мобінгу (цькування) на роботі. За відповідний законопроект №5749 в другому читанні та в цілому проголосувало 290 депутатів.

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Документом вводиться до Кодексу про адміністративні правопорушення нова стаття 173-5, що передбачає накладення на громадян штрафу за цькування у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1,7 тисячі гривень) або громадські роботи на строк від 20 до 30 годин.

Для фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, та посадових осіб передбачено штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів (від 1,7 до 3,4 тисячі гривень) або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин.

Аналогічне діяння, вчинене групою осіб або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, вже призведе до накладення на громадянина штрафу від 100 до 200 НМДГ або притягнення до громадських робіт на строк від 30 до 50 годин, а у випадку ФОП та посадовців - до штрафу в 200-400 НМДГ (3,4-6,8 тисячі гривень) або 40-60 годин громадських робіт.

Протоколи про адміністративні правопорушення за цією статтею матимуть право складати уповноважені на те посадові особи Державної служби з питань праці, а розглядати відповідні справи будуть районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди.

Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше дня набрання чинності законом про внесення змін до законодавства щодо запобігання та протидії мобінгу, який був прийнятий від 16 листопада та отримав №2759-ІХ.

Проект документу був внесений в парламент 25 нардепами ще у липні 2021 року і прийнятий в першому читанні 6 вересня поточного року. Однак версія першого читання не передбачала диференціації покарання за мобінг між простими громадянами та ФОП з посадовцями.

Як зазначали співавтори у пояснювальній записці, явище мобінгу є однією з форм дискримінації прав людини і пов’язане саме з трудовими відносинами, хоча в Україні з’явилося порівняно нещодавно і залишалося не відображеним у законодавстві.

Вказано, що в літературі мобінг визначається як психологічний терор, переважно груповий, цькування щодо будь-кого з працівників з боку його колег, підлеглих або керівництва, що включають в себе постійні негативні висловлювання на адресу працівника, його соціальну ізоляцію всередині організації, поширення про працівника завідомо неправдивої інформації.