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В Украине за три месяца войны погибли 234 ребенка, - Денисова
В Украине за три месяца войны, которую развязала Российская Федерация, погибли 234 ребенка и пострадали 433 ребенка.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Радой по правам человека Людмила Денисова.
По ее словам, фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно потому, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия.
"По состоянию на 8 часов 24 мая 2022 года по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, требующих подтверждения, с начала вторжения Российской Федерации в Украине погибли 234 ребенка и пострадали 433 ребенка", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, российская армия на оккупированных украинских территориях массово насилует украинцев, среди которых дети, женщины и даже пожилые мужчины. Звонки об изнасиловании в большинстве своем поступают от жертв и их родственников из населенных пунктов Харьковской области, которые на данный момент Вооруженные Силы освобождают от оккупантов.