В Україні за три місяці війни загинуло 234 дитини, - Денісова

В Україні за три місяці війни, яку розв'язала Російська Федерація, загинуло 234 дитини та постраждало 433 дитини.

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Про це повідомила уповноважена Верховною Радою з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити неможливо через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії.

"Станом на 8 годину 24 травня 2022 року за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення російської федерації в Україні загинуло 234 дитини та постраждало 433 дитини", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російська армія на окупованих українських територіях масово ґвалтує українців, серед яких діти, жінки та навіть чоловіки похилого віку. Дзвінки про зґвалтування здебільшого надходять від жертв та їх родичів із населених пунктів Харківської області, які наразі Збройні Сили України звільняють від окупантів.