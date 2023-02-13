В украинском Красном кресте дополнительно проверят сотрудников после задержания СБУ коллаборанта

Общество Красного креста Украины проведет дополнительную проверку документов среди своих сотрудников и волонтеров в связи с разоблачением Службой безопасности Украины переселенца из Луганской области, пытавшегося "легализироваться" под видом волонтера организации. Об этом говорится в ее заявлении.

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"Мы категорически осуждаем и считаем недопустимым любое проявление коллаборационизма. Мы непоколебимы в соблюдении наших принципов и возмущены, что имя и многолетнюю работу нашего общества пытались использовать", - говорится в ней.

Относительно задержанного в ОККУ информируют, что он находился на испытательном сроке на должность координатора одного из проектов общества. Отмечается, что для работы мужчина предоставил все необходимые документы в соответствии с законодательными требованиями, включая справку внутренне перемещенного лица.

"В связи с выявленными фактами ОККУ дополнительно проведет проверку документов среди сотрудников и волонтеров, обеспечит полную поддержку расследованию. Наш процесс отбора сотрудников и волонтеров, желающих присоединиться к нашему обществу, будет усовершенствован", - заявили в организации.

По ее данным, в ней сейчас работают для помощи пострадавшим от войны украинцам 1500 сотрудников и 8000 волонтеров, что делает Красный крест крупнейшей гуманитарной организацией страны.

Напомним, что ранее в понедельник СБУ сообщила о задержании жителя Луганской области, находившегося в розыске за добровольное сотрудничество с российскими оккупантами: он оказался бывшим руководителем сектора "управления пенсионного фонда ЛНР в Новопсковском районе", захваченном после российского вторжения в феврале 2022 года.