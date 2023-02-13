В Киеве задержали коллаборанта, который планировал сбежать от правосудия за границу под видом волонтера

Служба безопасности задержала в Киеве вражеского сообщника, который находился в розыске за добровольное сотрудничество с российскими оккупантами на временно захваченной части востока Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленником оказался бывший руководитель сектора "управления пенсионного фонда ЛНР в Новопсковском районе", созданного захватчиками.

Сотрудники СБУ разоблачили коллаборанта еще в 2022 году, задокументировали его преступную деятельность и объявили в розыск.

"В ходе оперативных действий установлено, что злоумышленник скрыто прибыл в столицу, где пытался "легализироваться" под видом волонтера местного представительства "Общества Красного Креста Украины". Во время "трудоустройства" в гуманитарное учреждение коллаборант выдавал себя за переселенца из Луганщины и скрыл факты своего сотрудничества с агрессором", - говорится в сообщении.

Коллаборант планировал убежать от правосудия за границу под видом участника международного волонтерского движения, однако правоохранители задержали его.

По данным следствия, задержанным оказался житель Луганщины, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины. За это он был назначен в состав местной оккупационной администрации.

Находясь на "должности", он выполнял указания Москвы о распространении кремлевского режима на территории региона и участвовал во внедрении на Луганщине "рублевой зоны" через пенсионные выплаты.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит наказание до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины предотвратила проникновение вражеских приспешников в местные органы государственной власти в приграничных регионах Украины и задержала двух бывших "должностных лиц", созданных рашистами "отделений пенсионного фонда ЛНР" в захваченных Сватовском и Белокуракинском районах Луганщины.