В українському Червоному хресті додатково перевірять співробітників після затримання СБУ колаборанта

Товариство Червоного хреста України проведе додаткову перевірку документів серед своїх співробітників та волонтерів у зв'язку з викриттям Службою безпеки України переселенця з Луганської області, який намагався "легалізуватись" під виглядом волонтера організації. Про це йдеться у її заяві.

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"Ми категорично засуджуємо і вважаємо неприпустимим будь-який прояв колабораціонізму. Ми непохитні в дотриманні наших принципів та обурені, що ім’я та багаторічну роботу нашого товариства намагалися використати", - сказано в ній.

Стосовно затриманого у ТЧХУ інформують, що він перебував на випробувальному терміні на посаду координатора одного з проєктів товариства. Зазначається, що для роботи чоловік надав усі необхідні документи відповідно до законодавчих вимог, включаючи довідку внутрішньо переміщеної особи.

"У зв’язку з виявленими фактами ТЧХУ додатково проведе перевірку документів серед співробітників та волонтерів, забезпечить повну підтримку розслідуванню. Наш процес відбору співробітників та волонтерів, які бажають доєднатися до нашого товариства, буде вдосконалений", - заявили в організації.

За її даними, у ній зараз працюють задля допомоги українцям, які постраждали від війни, 1500 співробітників та 8000 волонтерів, що робить Червоний хрест найбільшою гуманітарною організацією країни.

Нагадаємо, що раніше у понеділок СБУ повідомила про затримання мешканця Луганщини, що перебував у розшуку за добровільну співпрацю з російськими окупантами, оскільки виявився колишнім керівником сектору "управління пенсійного фонду ЛНР у Новопсковському районі", захопленому після російського вторгнення в лютому 2022 року.