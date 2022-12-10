Україна шукає альтернативу міжнародному комітету "Червоний Хрест" через його неефективність, - Лубінець

Міжнародний комітет "Червоний Хрест" продемонстрував свою неефективність в контексті війни Росії проти України, тому українська сторона очікує переформатування МКЧХ, але в цей же час шукає можливість створення альтернативної організації.

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Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Ми, з одного боку, вимагаємо, щоб комітет щось змінив у своїй діяльності, а з іншого боку, так, ми офіційно їм сказали: ми шукаємо альтернативу. Навіть якщо буде в майбутньому дві організації, навіть якщо Міжнародний комітет Червоного Хреста покаже нарешті свою ефективність, то дві організації краще, ніж одна", — зазначив омбудсмен.

При цьому, за його словами, деякі зрушення в кращу сторону в роботі МКЧХ все ж є. Так, вісім років організація використовував термін "конфлікт" або "криза в Україні" у своїх офіційних доповідях про війну. Тепер же почали використовувати більш правильний термін – російсько-український міжнародний воєнний конфлікт.

Він також нагадав, що Україна закликає вигнати "Червоний Хрест" РФ з міжнародного руху через збір ним коштів родинам військових.

Нагадаємо також, що за словами Лубінця, військові, які у вересні повернулися з російського полону, жодного разу, перебуваючи там, не бачилися з представниками Червоного Хреста.

Україна навіть ставила ультиматум МКЧХ впродовж трьох днів направити, навіть попри відсутність узгодження з РФ, свою місію до колонії в окупованому селищі Оленівка Донецької області. За словами омбудсмена, "Червоний Хрест" проігнорував цю вимогу.