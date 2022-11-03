Російський Червоний Хрест вкрав майно українського товариства у Криму - омбудсмен

Російське товариство Червоного Хреста вкрало майно українського товариства в Криму, серед якого – 10 приміщень загальною площею 641 квадратний метр, шість автомобілів та оргтехніка.

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Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Російський Червоний Хрест вкрав майно українського товариства за мовчазної згоди Міжнародної Федерації. Я звернувся до Міжнародної Федерації із листом, в якому прошу пояснити "окупацію" росіянами майна товариства Червоного Хреста в Україні та передачу його Російському Червоного Хреста на відповідність їх принципів", - повідомив Лубінець.

Він зазначив, що станом на сьогодні, відповіді від Міжнародної Федерації не отримав.

Омбудсмен вважає, що фінансові внески Росії до Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця "цінніші за самі цінності організації".

"Чи вважати ці дії Міжнародної Федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця визнанням законності анексії Кримського півострова і чи знають про таку позицію донори та волонтери Міжнародного руху Червоного Хреста з усього світу?", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав виключити Російський Червоний Хрест з Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та заборонити йому використовувати відповідну емблему.