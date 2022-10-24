Україна закликає вигнати Червоний Хрест РФ з міжнародного руху через збір ним коштів родинам військових

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликає виключити Російський Червоний Хрест з Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та заборонити йому використовувати відповідну емблему. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"У зв’язку із оголошеним Російським Червоним Хрестом збором коштів для підтримки сімей мобілізованих та військовослужбовців сьогодні відправляю звернення до Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та Міжнародного комітету Червоного Хреста", - повідомив омбудсмен.

Він вимагає визнати діяльність Російського Червоного Хреста такою, що порушує Женевські Конвенції та статут МФТЧХ, та виключити Російський Червоний Хрест з цього міжнародного руху.

Також український омбудсмен закликав заборонити використання цією організацією емблеми Червоного Хреста "через імітацію діяльності згідно принципів міжнародного руху, віроломство та неправомірне її використання" та припинити її міжнародне фінансування.

Лубінець наголосив, що одним з основних принципів Міжнародного руху Червоного Хреста є нейтральність, яка застосовується щоб зберегти загальну довіру. Уповноважений підкреслив, що рух не може приймати будь-яку сторону у збройних конфліктах і вступати в суперечки політичного, расового, релігійного або ідеологічного характеру.

"Виходить, що Російській Червоний Хрест займається підтримкою мобілізаційної кампанії, оголошеної російським президентом Путіним та бере додаткову відповідальність за її забезпечення, тим самим підтримуючи криваву війну. Соціальний захист родин військовослужбовців, які вирушили з війною в чужу незалежну і суверенну країну, не може бути гуманним. Це тільки збільшує кількість мирних людей, яких в Україні будуть катувати та вбивати", - вказав він.

Нагадаємо також, що за словами Лубінця, військові, які у вересні повернулися з російського полону, жодного разу, перебуваючи там, не бачилися з представниками Червоного Хреста. Через це Україна збиралася порушити питання щодо невиконання МКЧХ свого мандата щодо зустрічі з полоненими.

В середині жовтня голова Офісу президента Андрій Єрмак поставив ультиматум МКЧХ впродовж трьох днів направити, навіть попри відсутність узгодження з РФ, свою місію до колонії в окупованому селищі Оленівка Донецької області. В іншому ж разі Україна, за його словами застосовуватиме "всі можливі інформаційні й дипломатичні засоби для зрушення цього питання з місця". Однак МКЧХ вимогу проігнорував, обмежившись заявою з вимогою надати доступ.