Украина призывает выгнать Красный Крест РФ из международного движения из-за сбора средств семьям военных

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призывает исключить Российский Красный Крест из Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и запретить ему использовать соответствующую эмблему. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"В связи с объявленным Российским Красным Крестом сбором средств для поддержки семей мобилизованных и военнослужащих сегодня отправляю обращение в Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Международный комитет Красного Креста", - сообщил омбудсмен.

Он требует признать деятельность Российского Красного Креста нарушающей Женевские Конвенции и устав МФОКК, и исключить Российский Красный Крест из этого международного движения.

Также украинский омбудсмен призвал запретить использование этой организацией эмблемы Красного Креста "из-за имитации деятельности согласно принципам международного движения, вероломства и неправомерного ее использования" и прекратить ее международное финансирование.

Лубинец подчеркнул, что одним из основных принципов Международного движения Красного Креста является нейтральность, которая применяется для сохранения всеобщего доверия. Уполномоченный подчеркнул, что движение не может принимать какую-либо сторону в вооруженных конфликтах и вступать в споры политического, расового, религиозного или идеологического характера.

"Получается, что Российский Красный Крест занимается поддержкой мобилизационной кампании, объявленной российским президентом Путиным, и берет дополнительную ответственность за ее обеспечение, тем самым поддерживая кровавую войну. Социальная защита семей военнослужащих, отправившихся с войной в чужую независимую и суверенную страну, не может быть гуманной. Это лишь увеличивает количество мирных людей, которых в Украине будут пытать и убивать", - указал он.

Напомним также, что по словам Лубинца, военные, вернувшиеся в сентябре из российского плена, ни разу, находясь там, не виделись с представителями Красного Креста. Ввиду этого Украина собиралась поднять вопрос о невыполнении МККК своего мандата относительно встречи с пленными.

В середине октября глава Офиса президента Андрей Ермак поставил ультиматум МККК в течение трех дней направить, даже несмотря на отсутствие согласования с РФ, свою миссию в колонию в оккупированном поселке Оленевка Донецкой области. В противном случае Украина, по его словам, будет применять "все возможные информационные и дипломатические средства для сдвига этого вопроса с места". Однако МККК требование проигнорировал, ограничившись заявлением с требованием предоставить доступ.