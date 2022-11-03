Российский Красный Крест украл имущество украинского общества в Крыму - омбудсмен

Российское общество Красного Креста украло имущество украинского общества в Крыму, среди которого – 10 помещений общей площадью 641 квадратный метр, шесть автомобилей и оргтехника.

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Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец .

"Российский Красный Крест украл имущество украинского общества при молчаливом согласии Международной Федерации. Я обратился в Международную Федерацию с письмом, в котором прошу объяснить "оккупацию" россиянами имущества общества Красного Креста в Украине и передачу его Российскому Красному Кресту на соответствие их принципам", - сообщил Лубинец.

Он отметил, что по состоянию на сегодняшний день ответа от Международной Федерации не получил.

Омбудсмен считает, что финансовые взносы России в Международную Федерацию Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца "ценнее ценностей организации" .

"Считать ли эти действия Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца признанием законности аннексии Крымского полуострова и знают ли о такой позиции доноры и волонтеры Международного движения Красного Креста со всего мира?", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал исключить Российский Красный Крест из Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и запретить ему использовать эмблему.