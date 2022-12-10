Украина ищет альтернативу Международному комитету "Красный Крест" из-за его неэффективности, - Лубинец

Международный комитет "Красный Крест" продемонстрировал свою неэффективность в контексте войны России против Украины, поэтому украинская сторона ожидает переформатирования МККК, но в то же время ищет возможность создания альтернативной организации.

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Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Мы, с одной стороны, требуем, чтобы комитет что-то изменил в своей деятельности, а с другой стороны, да, мы официально им сказали: мы ищем альтернативу. Даже если будет в будущем две организации, даже если Международный комитет Красного Креста покажет наконец свою эффективность, то две организации лучше, чем одна", — отметил омбудсмен.

При этом, по его словам, некоторые сдвиги в лучшую сторону в работе МККК все же есть. Так, восемь лет организация использовала термин "конфликт" или "кризис в Украине" в своих официальных докладах о войне. Теперь начали использовать более правильный термин – российско-украинский международный военный конфликт.

Он также напомнил, что Украина призывает изгнать "Красный Крест" РФ из международного движения из-за сбора им средств семьям военных.

Напомним также, что по словам Лубинца, военные, вернувшиеся в сентябре из российского плена, ни разу, находясь там, не виделись с представителями "Красного Креста".

Украина даже ставила ультиматум МККК в течение трех дней направить, несмотря на отсутствие согласования с РФ, свою миссию в колонию в оккупированном поселке Еленовка Донецкой области. По словам омбудсмена, "Красный Крест" проигнорировал это требование Украины.