В Харькове переименовали 48 улиц и 3 станции метро

Харьковская ОВА в рамках реализации закона Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии" переименовала станции метрополитена "Проспект Гагарина", "Героев Труда" и "Завод имени Малышева", а также 48 улиц, бульваров и переулков в городе. Об этом сообщили в Харьковской ОВА со ссылкой на соответствующее распоряжение.

Согласно новому распоряжению, станция метро "Проспект Гагарина" получила новое название "Левада", "Героев Труда" теперь называется "Салтовская", а "Завод имени Малышева" переименован в "Заводскую".

Работа по переименованию объектов топонимики была проведена в сотрудничестве с Северо-Восточным территориальным отделом Украинского института национальной памяти и участниками процесса деимпериализации и деколонизации топонимии.

Новые названия улиц, переулков и бульваров Харькова



бульвар Грицевца → бульвар Дмитрия Антоновича;

улица Грицевца → улица 92-й бригады;

переулок Дарьяльский → переулок Закарпатский;

улица Тархова → улица Михаила Комарова;

улица Рыбалка → улица Бригады Хартия;

улица Шумилова → улица Ивана Кривошлыка;

улица Гагарина → улица Тренерская;

переулок Гагарина → переулок Хазарский;

улица Героев Труда → улица Непокоренных;

улица Дружбы Народов → улица Соборности Украины;

переулок Кантемира → переулок Приветливый;

Кромская улица → улица Цетинская;

въезд Ладыгина → въезд Левка Боровиковского;

переулок Ладыгина → переулок Леонида Ушкалова;

улица Лермонтовская → улица Майка Йогансена;

улица Чайковская → улица Михаила Семенко;

улица Солнечногорская → улица Архипа Люльки;

улица Труфанова → улица Дегтярная;

улица Братская → улица Александра Гурова;

въезд Братский → въезд Александра Плитаса;

проезд Братский 1-й → проезд Костя Реутова;

проезд Братский 2-й → проезд Ивана Липы;

улица Шолохова → улица Сергея Параджанова;

улица Яблочкина → улица Аллы Горской;

переулок Яблочкина → переулок Веры Холодной;

переулок Бакунина → переулок Добропольский;

улица Доватора → улица Валерия Романовского;

переулок Доватора → переулок Миндальный;

улица Лысенко → улица Николая Лысенко;

улица Новодаргомыжская → улица Елены Якубы;

улица Свирская → улица Юрия Колларда;

проспект Гагарина → проспект Аэрокосмический;

переулок Достоевского → переулок Мулярский;

улица Ермаковская → улица Родины Ковалевских;

улица Красноградская → улица Николая Зерова;

улица Никитина → улица Игоря Малицкого;

улица Актюбинская → улица Ханченковская;

переулок Кустанайский → переулок Иосифа Тимченко;

проезд Кустанайский → проезд Люмьеровский;

переулок Малышева → переулок Алексея Сурина;

переулок Шолохова → переулок Муравский;

улица Костичева → улица Сергея Тимошенко;

улица Суздальские Ряды → улица Гостеприимный Двор;

переулок Беринговый → переулок Григория Соседка;

улица Малышева → улица Алексея Сурина;

улица Есенина → улица Александра Олеся;

улица Макаренко → улица Рекреационная;

улица Толбухина → улица Владимира Пасечника.

"Рабочая группа провела 9 заседаний, подробно обсуждая все предложения. Набравшие наибольшее количество голосов членов группы, и были включены в распоряжение”, — сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

Он добавил, что все предложения, прошедшие обсуждение в ОВА, будут направлены в органы местного самоуправления для дальнейшего рассмотрения и консультаций с общественностью.