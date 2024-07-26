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В Харькове переименовали 48 улиц и 3 станции метро

В Харькове переименовали 48 улиц и 3 станции метро
Станция "Героев Труда". Фото: mirmetro

Харьковская ОВА в рамках реализации закона Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии" переименовала станции метрополитена "Проспект Гагарина", "Героев Труда" и "Завод имени Малышева", а также 48 улиц, бульваров и переулков в городе. Об этом сообщили в Харьковской ОВА со ссылкой на соответствующее распоряжение.

Согласно новому распоряжению, станция метро "Проспект Гагарина" получила новое название "Левада", "Героев Труда" теперь называется "Салтовская", а "Завод имени Малышева" переименован в "Заводскую".

Работа по переименованию объектов топонимики была проведена в сотрудничестве с Северо-Восточным территориальным отделом Украинского института национальной памяти и участниками процесса деимпериализации и деколонизации топонимии.

Новые названия улиц, переулков и бульваров Харькова

  • бульвар Грицевца → бульвар Дмитрия Антоновича;
  • улица Грицевца → улица 92-й бригады;
  • переулок Дарьяльский → переулок Закарпатский;
  • улица Тархова → улица Михаила Комарова;
  • улица Рыбалка → улица Бригады Хартия;
  • улица Шумилова → улица Ивана Кривошлыка;
  • улица Гагарина → улица Тренерская;
  • переулок Гагарина → переулок Хазарский;
  • улица Героев Труда → улица Непокоренных;
  • улица Дружбы Народов → улица Соборности Украины;
  • переулок Кантемира → переулок Приветливый;
  • Кромская улица → улица Цетинская;
  • въезд Ладыгина → въезд Левка Боровиковского;
  • переулок Ладыгина → переулок Леонида Ушкалова;
  • улица Лермонтовская → улица Майка Йогансена;
  • улица Чайковская → улица Михаила Семенко;
  • улица Солнечногорская → улица Архипа Люльки;
  • улица Труфанова → улица Дегтярная;
  • улица Братская → улица Александра Гурова;
  • въезд Братский → въезд Александра Плитаса;
  • проезд Братский 1-й → проезд Костя Реутова;
  • проезд Братский 2-й → проезд Ивана Липы;
  • улица Шолохова → улица Сергея Параджанова;
  • улица Яблочкина → улица Аллы Горской;
  • переулок Яблочкина → переулок Веры Холодной;
  • переулок Бакунина → переулок Добропольский;
  • улица Доватора → улица Валерия Романовского;
  • переулок Доватора → переулок Миндальный;
  • улица Лысенко → улица Николая Лысенко;
  • улица Новодаргомыжская → улица Елены Якубы;
  • улица Свирская → улица Юрия Колларда;
  • проспект Гагарина → проспект Аэрокосмический;
  • переулок Достоевского → переулок Мулярский;
  • улица Ермаковская → улица Родины Ковалевских;
  • улица Красноградская → улица Николая Зерова;
  • улица Никитина → улица Игоря Малицкого;
  • улица Актюбинская → улица Ханченковская;
  • переулок Кустанайский → переулок Иосифа Тимченко;
  • проезд Кустанайский → проезд Люмьеровский;
  • переулок Малышева → переулок Алексея Сурина;
  • переулок Шолохова → переулок Муравский;
  • улица Костичева → улица Сергея Тимошенко;
  • улица Суздальские Ряды → улица Гостеприимный Двор;
  • переулок Беринговый → переулок Григория Соседка;
  • улица Малышева → улица Алексея Сурина;
  • улица Есенина → улица Александра Олеся;
  • улица Макаренко → улица Рекреационная;
  • улица Толбухина → улица Владимира Пасечника.

"Рабочая группа провела 9 заседаний, подробно обсуждая все предложения. Набравшие наибольшее количество голосов членов группы, и были включены в распоряжение”, — сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

Он добавил, что все предложения, прошедшие обсуждение в ОВА, будут направлены в органы местного самоуправления для дальнейшего рассмотрения и консультаций с общественностью.

Автор:
Екатерина Краснодомская