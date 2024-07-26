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В Харькове переименовали 48 улиц и 3 станции метро
Харьковская ОВА в рамках реализации закона Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии" переименовала станции метрополитена "Проспект Гагарина", "Героев Труда" и "Завод имени Малышева", а также 48 улиц, бульваров и переулков в городе. Об этом сообщили в Харьковской ОВА со ссылкой на соответствующее распоряжение.
Согласно новому распоряжению, станция метро "Проспект Гагарина" получила новое название "Левада", "Героев Труда" теперь называется "Салтовская", а "Завод имени Малышева" переименован в "Заводскую".
Работа по переименованию объектов топонимики была проведена в сотрудничестве с Северо-Восточным территориальным отделом Украинского института национальной памяти и участниками процесса деимпериализации и деколонизации топонимии.
Новые названия улиц, переулков и бульваров Харькова
- бульвар Грицевца → бульвар Дмитрия Антоновича;
- улица Грицевца → улица 92-й бригады;
- переулок Дарьяльский → переулок Закарпатский;
- улица Тархова → улица Михаила Комарова;
- улица Рыбалка → улица Бригады Хартия;
- улица Шумилова → улица Ивана Кривошлыка;
- улица Гагарина → улица Тренерская;
- переулок Гагарина → переулок Хазарский;
- улица Героев Труда → улица Непокоренных;
- улица Дружбы Народов → улица Соборности Украины;
- переулок Кантемира → переулок Приветливый;
- Кромская улица → улица Цетинская;
- въезд Ладыгина → въезд Левка Боровиковского;
- переулок Ладыгина → переулок Леонида Ушкалова;
- улица Лермонтовская → улица Майка Йогансена;
- улица Чайковская → улица Михаила Семенко;
- улица Солнечногорская → улица Архипа Люльки;
- улица Труфанова → улица Дегтярная;
- улица Братская → улица Александра Гурова;
- въезд Братский → въезд Александра Плитаса;
- проезд Братский 1-й → проезд Костя Реутова;
- проезд Братский 2-й → проезд Ивана Липы;
- улица Шолохова → улица Сергея Параджанова;
- улица Яблочкина → улица Аллы Горской;
- переулок Яблочкина → переулок Веры Холодной;
- переулок Бакунина → переулок Добропольский;
- улица Доватора → улица Валерия Романовского;
- переулок Доватора → переулок Миндальный;
- улица Лысенко → улица Николая Лысенко;
- улица Новодаргомыжская → улица Елены Якубы;
- улица Свирская → улица Юрия Колларда;
- проспект Гагарина → проспект Аэрокосмический;
- переулок Достоевского → переулок Мулярский;
- улица Ермаковская → улица Родины Ковалевских;
- улица Красноградская → улица Николая Зерова;
- улица Никитина → улица Игоря Малицкого;
- улица Актюбинская → улица Ханченковская;
- переулок Кустанайский → переулок Иосифа Тимченко;
- проезд Кустанайский → проезд Люмьеровский;
- переулок Малышева → переулок Алексея Сурина;
- переулок Шолохова → переулок Муравский;
- улица Костичева → улица Сергея Тимошенко;
- улица Суздальские Ряды → улица Гостеприимный Двор;
- переулок Беринговый → переулок Григория Соседка;
- улица Малышева → улица Алексея Сурина;
- улица Есенина → улица Александра Олеся;
- улица Макаренко → улица Рекреационная;
- улица Толбухина → улица Владимира Пасечника.
"Рабочая группа провела 9 заседаний, подробно обсуждая все предложения. Набравшие наибольшее количество голосов членов группы, и были включены в распоряжение”, — сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Он добавил, что все предложения, прошедшие обсуждение в ОВА, будут направлены в органы местного самоуправления для дальнейшего рассмотрения и консультаций с общественностью.