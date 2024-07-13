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Общество
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Депутаты Броваров выступили против переименования города

Депутаты Броваров выступили против переименования города
Фото: Скриншот из google.com/maps

Депутаты городского совета Броваров в Киевской области подписали обращение в Верховную Раду, в котором выступили против переименования города в Бровари.

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Об этом написал мэр города Игорь Сапожко.

"Вчера на внеочередной сессии депутаты городского совета приняли немало важных решений. Среди них высказали свою позицию относительно намерений переименования города Бровары", - говорится в его сообщении.

Он отметил, что из 27 присутствовавших на сессионном заседании, 24 депутата поддержали обращение в Верховную Раду Украины по поводу нецелесообразности переименования города Бровары. Соответствующим образом оформленное обращение уже направлено в ВРУ.

"Мы еще раз подчеркиваем необходимость прислушаться к экспертному мнению ученых и историков, а также учесть позицию общества. Окончательное слово - за Верховной Радой", - подытожил мэр Броваров.

Напомним, в марте 2024 года Парламентский комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства принял решение о переименовании пяти городов и 104 сел и поселков. Среди городов, которые запланировали переименовать – Бровары.

"Броварам просто вернут правильное историческое написание - Бровари", - отметил тогда народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Роман Лозинский.

Кроме того, в заявлении Национальной комиссии по стандартам государственного языка говорится, что форма "Бровары" является одним из результатов русификации украинского языкового пространства, в частности топонимического, поэтому требует замены удельно украинской формой "Бровары".

Автор:
Ольга Колесниченко