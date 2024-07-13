Депутати Броварів виступили проти перейменування міста

Депутати міської ради Броварів Київської області підписали звернення до Верховної Ради, в якому виступили проти перейменування міста у Броварі.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це написав мер міста Ігор Сапожко.

"Вчора на позачерговій сесії депутати міської ради ухвалили чимало важливих рішень. Серед них - висловили свою позицію щодо намірів перейменування міста Бровари", - йдеться в його повідомленні.

Він зазначив, що із 27 присутніх на сесійному засіданні, 24 депутати підтримали звернення до Верховної Ради України щодо недоцільності перейменування міста Бровари. Тож відповідним чином оформлене звернення вже направлено до ВРУ.

"Ми ще раз наголошуємо на необхідності дослухатися експертної думки науковців та істориків, а також врахувати позицію громади. Остаточне слово - за Верховною Радою", - підсумував мер Броварів.

Нагадаємо, у березні 2024 року Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування ухвалив рішення про перейменування пʼяти міст та 104 сіл і селищ. Серед міст, які запланували перейменувати – Бровари.

"Броварам просто повернуть правильне історичне написання – Броварі", - зазначив тоді народний депутат, перший заступник голови Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський.

Крім того, у заяві Національної комісії зі стандартів державної мови йдеться, що форма "Бровари" є одним із результатів русифікації українського мовного простору, зокрема топонімічного, тому потребує заміни питомо українською формою "Броварі".