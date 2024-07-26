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У Харкові перейменували 48 вулиць та 3 станції метро
Харківська ОВА в рамках реалізації закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" перейменувала станції метрополітену "Проспект Гагаріна", "Героїв Праці" та "Завод імені Малишева", а також 48 вулиць, бульварів і провулків у місті. Про це повідомили у Харківській ОВА з посиланням на відповідне розпорядження.
Згідно з новим розпорядженням, станція метро "Проспект Гагаріна" отримала нову назву "Левада", "Героїв Праці" тепер зназивається "Салтівська", а "Завод імені Малишева" перейменовано в "Заводську".
Зазначається, що робота з перейменування об'єктів топоніміки була проведена у співпраці з Північно-Східним територіальним відділом Українського інституту національної пам'яті та учасниками процесу деімперіалізації й деколонізації топонімії.
Оновлені назви вулиць, провулків та бульварів Харкова
- бульвар Грицевця → бульвар Дмитра Антоновича;
- вулиця Грицевця → вулиця 92-ї бригади;
- провулок Дар'яльський → провулок Закарпатський;
- вулиця Тархова → вулиця Михайла Комарова;
- вулиця Рибалка → вулиця Бригади Хартія;
- вулиця Шумілова → вулиця Івана Кривошлика;
- вулиця Гагаріна → вулиця Тренерська;
- провулок Гагаріна → провулок Хозарський;
- вулиця Героїв Праці → вулиця Нескорених;
- вулиця Дружби Народів → вулиця Соборності України;
- провулок Кантемира → провулок Привітний;
- вулиця Кромська → вулиця Цетинська;
- в’їзд Ладигіна → в’їзд Левка Боровиковського;
- провулок Ладигіна → провулок Леоніда Ушкалова;
- вулиця Лермонтовська → вулиця Майка Йогансена;
- вулиця Чайковська → вулиця Михайля Семенка;
- вулиця Сонячногірська → вулиця Архипа Люльки;
- вулиця Труфанова → вулиця Дегтярна;
- вулиця Братська → вулиця Олександра Гурова;
- в’їзд Братський → в’їзд Олександра Плітаса;
- проїзд Братський 1-й → проїзд Костя Реутова;
- проїзд Братський 2-й → проїзд Івана Липи;
- вулиця Шолохова → вулиця Сергія Параджанова;
- вулиця Яблочкіна → вулиця Алли Горської;
- провулок Яблочкіна → провулок Віри Холодної;
- провулок Бакуніна → провулок Добропільський;
- вулиця Доватора → вулиця Валерія Романовського;
- провулок Доватора → провулок Мигдалевий;
- вулиця Лисенка → вулиця Миколи Лисенка;
- вулиця Новодаргомижська → вулиця Олени Якуби;
- вулиця Свірська → вулиця Юрія Колларда;
- проспект Гагаріна → проспект Аерокосмічний;
- провулок Достоєвського → провулок Мулярський;
- вулиця Єрмаківська → вулиця Родини Ковалевських;
- вулиця Красноградська → вулиця Миколи Зерова;
- вулиця Нікітіна → вулиця Ігоря Малицького;
- вулиця Актюбінська → вулиця Ханченківська;
- провулок Кустанайський → провулок Йосипа Тимченка;
- проїзд Кустанайський → проїзд Люм’єрівський;
- провулок Малишева → провулок Олексія Суріна;
- провулок Шолохова → провулок Муравський;
- вулиця Костичева → вулиця Сергія Тимошенка;
- вулиця Суздальські Ряди → вулиця Гостинний Двір;
- провулок Берінговий → провулок Григорія Сосідка;
- вулиця Малишева → вулиця Олексія Суріна;
- вулиця Єсеніна → вулиця Олександра Олеся;
- вулиця Макаренка → вулиця Рекреаційна;
- вулиця Толбухіна → вулиця Володимира Пасічника.
“Робоча група провела 9 засідань, детально обговорюючи всі пропозиції. Ті, які набрали найбільшу кількість голосів членів групи, і були включені до розпорядження”, - повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Він додав, що всі пропозиції, які пройшли обговорення в ОВА, будуть направлені до органів місцевого самоврядування для подальшого розгляду та консультацій з громадськістю.