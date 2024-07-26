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У Харкові перейменували 48 вулиць та 3 станції метро

У Харкові перейменували 48 вулиць та 3 станції метро
Станція "Героїв Праці". Фото: mirmetro

Харківська ОВА в рамках реалізації закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" перейменувала станції метрополітену "Проспект Гагаріна", "Героїв Праці" та "Завод імені Малишева", а також 48 вулиць, бульварів і провулків у місті. Про це повідомили у Харківській ОВА з посиланням на відповідне розпорядження.

Згідно з новим розпорядженням, станція метро "Проспект Гагаріна" отримала нову назву "Левада", "Героїв Праці" тепер зназивається "Салтівська", а "Завод імені Малишева" перейменовано в "Заводську".

Зазначається, що робота з перейменування об'єктів топоніміки була проведена у співпраці з Північно-Східним територіальним відділом Українського інституту національної пам'яті та учасниками процесу деімперіалізації й деколонізації топонімії. 

Оновлені назви вулиць, провулків та бульварів Харкова

  • бульвар Грицевця → бульвар Дмитра Антоновича;
  • вулиця Грицевця → вулиця 92-ї бригади;
  • провулок Дар'яльський → провулок Закарпатський;
  • вулиця Тархова → вулиця Михайла Комарова;
  • вулиця Рибалка → вулиця Бригади Хартія;
  • вулиця Шумілова → вулиця Івана Кривошлика;
  • вулиця Гагаріна → вулиця Тренерська;
  • провулок Гагаріна → провулок Хозарський;
  • вулиця Героїв Праці → вулиця Нескорених;
  • вулиця Дружби Народів → вулиця Соборності України;
  • провулок Кантемира → провулок Привітний;
  • вулиця Кромська → вулиця Цетинська;
  • в’їзд Ладигіна → в’їзд Левка Боровиковського;
  • провулок Ладигіна → провулок Леоніда Ушкалова;
  • вулиця Лермонтовська → вулиця Майка Йогансена;
  • вулиця Чайковська → вулиця Михайля Семенка;
  • вулиця Сонячногірська → вулиця Архипа Люльки;
  • вулиця Труфанова → вулиця Дегтярна;
  • вулиця Братська → вулиця Олександра Гурова;
  • в’їзд Братський → в’їзд Олександра Плітаса;
  • проїзд Братський 1-й → проїзд Костя Реутова;
  • проїзд Братський 2-й → проїзд Івана Липи;
  • вулиця Шолохова → вулиця Сергія Параджанова;
  • вулиця Яблочкіна → вулиця Алли Горської;
  • провулок Яблочкіна → провулок Віри Холодної;
  • провулок Бакуніна → провулок Добропільський;
  • вулиця Доватора → вулиця Валерія Романовського;
  • провулок Доватора → провулок Мигдалевий;
  • вулиця Лисенка → вулиця Миколи Лисенка;
  • вулиця Новодаргомижська → вулиця Олени Якуби;
  • вулиця Свірська → вулиця Юрія Колларда;
  • проспект Гагаріна → проспект Аерокосмічний;
  • провулок Достоєвського → провулок Мулярський;
  • вулиця Єрмаківська → вулиця Родини Ковалевських;
  • вулиця Красноградська → вулиця Миколи Зерова;
  • вулиця Нікітіна → вулиця Ігоря Малицького;
  • вулиця Актюбінська → вулиця Ханченківська;
  • провулок Кустанайський → провулок Йосипа Тимченка;
  • проїзд Кустанайський → проїзд Люм’єрівський;
  • провулок Малишева → провулок Олексія Суріна;
  • провулок Шолохова → провулок Муравський;
  • вулиця Костичева → вулиця Сергія Тимошенка;
  • вулиця Суздальські Ряди → вулиця Гостинний Двір;
  • провулок Берінговий → провулок Григорія Сосідка;
  • вулиця Малишева → вулиця Олексія Суріна;
  • вулиця Єсеніна → вулиця Олександра Олеся;
  • вулиця Макаренка → вулиця Рекреаційна;
  • вулиця Толбухіна → вулиця Володимира Пасічника.

“Робоча група провела 9 засідань, детально обговорюючи всі пропозиції. Ті, які набрали найбільшу кількість голосів членів групи, і були включені до розпорядження”, - повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він додав, що всі пропозиції, які пройшли обговорення в ОВА, будуть направлені до органів місцевого самоврядування для подальшого розгляду та консультацій з громадськістю.

Автор:
Катерина Краснодомська