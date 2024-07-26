У Харкові перейменували 48 вулиць та 3 станції метро

Харківська ОВА в рамках реалізації закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" перейменувала станції метрополітену "Проспект Гагаріна", "Героїв Праці" та "Завод імені Малишева", а також 48 вулиць, бульварів і провулків у місті. Про це повідомили у Харківській ОВА з посиланням на відповідне розпорядження.

Згідно з новим розпорядженням, станція метро "Проспект Гагаріна" отримала нову назву "Левада", "Героїв Праці" тепер зназивається "Салтівська", а "Завод імені Малишева" перейменовано в "Заводську".

Зазначається, що робота з перейменування об'єктів топоніміки була проведена у співпраці з Північно-Східним територіальним відділом Українського інституту національної пам'яті та учасниками процесу деімперіалізації й деколонізації топонімії.

Оновлені назви вулиць, провулків та бульварів Харкова



бульвар Грицевця → бульвар Дмитра Антоновича;

вулиця Грицевця → вулиця 92-ї бригади;

провулок Дар'яльський → провулок Закарпатський;

вулиця Тархова → вулиця Михайла Комарова;

вулиця Рибалка → вулиця Бригади Хартія;

вулиця Шумілова → вулиця Івана Кривошлика;

вулиця Гагаріна → вулиця Тренерська;

провулок Гагаріна → провулок Хозарський;

вулиця Героїв Праці → вулиця Нескорених;

вулиця Дружби Народів → вулиця Соборності України;

провулок Кантемира → провулок Привітний;

вулиця Кромська → вулиця Цетинська;

в’їзд Ладигіна → в’їзд Левка Боровиковського;

провулок Ладигіна → провулок Леоніда Ушкалова;

вулиця Лермонтовська → вулиця Майка Йогансена;

вулиця Чайковська → вулиця Михайля Семенка;

вулиця Сонячногірська → вулиця Архипа Люльки;

вулиця Труфанова → вулиця Дегтярна;

вулиця Братська → вулиця Олександра Гурова;

в’їзд Братський → в’їзд Олександра Плітаса;

проїзд Братський 1-й → проїзд Костя Реутова;

проїзд Братський 2-й → проїзд Івана Липи;

вулиця Шолохова → вулиця Сергія Параджанова;

вулиця Яблочкіна → вулиця Алли Горської;

провулок Яблочкіна → провулок Віри Холодної;

провулок Бакуніна → провулок Добропільський;

вулиця Доватора → вулиця Валерія Романовського;

провулок Доватора → провулок Мигдалевий;

вулиця Лисенка → вулиця Миколи Лисенка;

вулиця Новодаргомижська → вулиця Олени Якуби;

вулиця Свірська → вулиця Юрія Колларда;

проспект Гагаріна → проспект Аерокосмічний;

провулок Достоєвського → провулок Мулярський;

вулиця Єрмаківська → вулиця Родини Ковалевських;

вулиця Красноградська → вулиця Миколи Зерова;

вулиця Нікітіна → вулиця Ігоря Малицького;

вулиця Актюбінська → вулиця Ханченківська;

провулок Кустанайський → провулок Йосипа Тимченка;

проїзд Кустанайський → проїзд Люм’єрівський;

провулок Малишева → провулок Олексія Суріна;

провулок Шолохова → провулок Муравський;

вулиця Костичева → вулиця Сергія Тимошенка;

вулиця Суздальські Ряди → вулиця Гостинний Двір;

провулок Берінговий → провулок Григорія Сосідка;

вулиця Малишева → вулиця Олексія Суріна;

вулиця Єсеніна → вулиця Олександра Олеся;

вулиця Макаренка → вулиця Рекреаційна;

вулиця Толбухіна → вулиця Володимира Пасічника.

“Робоча група провела 9 засідань, детально обговорюючи всі пропозиції. Ті, які набрали найбільшу кількість голосів членів групи, і були включені до розпорядження”, - повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він додав, що всі пропозиції, які пройшли обговорення в ОВА, будуть направлені до органів місцевого самоврядування для подальшого розгляду та консультацій з громадськістю.