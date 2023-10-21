В Запорожье исчезли более 3500 антикварных предметов из краеведческого музея

После проверки фондов Запорожского областного краеведческого музея выявлено нехватку 3549 предметов антиквариата.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Он отметил, что после проверки фондов Коммунального учреждения "Запорожский областной краеведческий музей" выявлено нехватку 3549 предметов антиквариата ориентировочной стоимостью более 3 млн грн.

Также по расчетам специалистов Госаудитслужбы, для реконструкции Запорожской областной ШВСМ подрядчики получили около 10 млн. грн. за работы, которые фактически не выполнили.

Кроме того, установлены факты служебных злоупотреблений со стороны высших должностных лиц облгосадминистрации – в 2022 году сотрудники ОГА незаконно изъяли у владельца 138 тонн пшеницы, чем нанесли ущерб на сумму около 1 млн. 200 тыс. грн.

"Проведен внутренний аудит деятельности Департамента защиты окружающей среды за предыдущие 2,5 года и установлены факты нерационального использования средств на общую сумму 1 млн 900 тыс грн. Предыдущий руководитель Департамента уволен", - подчеркнул Малашко.

Он добавил, что материалы уже переданы в правоохранительные органы, а все причастные обязательно будут наказаны.

Напомним, в Украине удалось вернуть 14 ценных исторических артефактов. Это разные предметы оружия – средневековые мечи, сабли, а также кремневый топор периода позднего энеолита. Их похитили российские военные с временно оккупированных территорий и пытались незаконно ввезти на территорию США.