У Запоріжжі зникли понад 3500 антикварних предметів з краєзнавчого музею

Після перевірки фондів Запорізького обласного краєзнавчого музею виявлено нестачу 3 549 предметів антикваріату.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Він зазначив, що після перевірки фондів Комунального закладу "Запорізький обласний краєзнавчий музей" виявлено нестачу 3 549 предметів антикваріату орієнтовною вартістю понад 3 млн грн.

Крім того, встановлено факти службових зловживань з боку вищих посадових осіб облдержадміністрації – у 2022 році співробітники ОДА незаконно вилучили у власника 138 тон пшениці, чим завдали збитків на суму близько 1 млн 200 тис грн.

Також за розрахунками фахівців Держаудитслужби, для реконструкції Запорізької обласної ШВСМ підрядники отримали близько 10 млн грн за роботи, які фактично не виконали.

"Проведено внутрішній аудит діяльності Департаменту захисту довкілля за попередні 2,5 роки та встановлено факти нераціонального використання коштів на загальну суму 1 млн 900 тис грн. Попереднього керівника Департаменту звільнено", - підкреслив Малашко.

Він додав, що матеріали вже передані до правоохоронних органів, а всіх причетних обов’язково буде покарано.

Нагадаємо, в Україну вдалося повернути 14 цінних історичних артефактів. Це різні предмети зброї - середньовічні мечі, шаблі, а також крем'яна сокира періоду пізнього енеоліту. Їх викрали російські військові з тимчасово окупованих територій та намагалися незаконно ввезти на територію США.