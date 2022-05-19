В Запорожской области россияне не пропускают людей на блокпосту

Росскийские военные не пропускают людей на блокпосту возле Васильевки в Запорожской области. Из-за этого перед блокпостом очередь в тысячу машин. Об этом на Facebook написала заместитель главы Запорожской ОГА Злата Некрасова.

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"На данный момент в г. Васильевка, перед блокпостом Российской Федерации находятся более 1000 машин, которых не пропускают на подконтрольную территорию Украины, и на оккупированную территорию. В обе стороны не пропускают оккупанты. В машинах находятся женщины и дети", — написала она.

Видео: Facebook Златы Некрасовой

Напомним, 19 мая, несмотря на обстрелы оккупантов, из Северодонецка удалось эвакуировать 37 человек, из которых 5 детей.