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Війна Війна
Категорія
Суспільство
Дата публікації

На Запоріжжі росіяни не пропускають людей на блокпосту

На Запоріжжі росіяни не пропускають людей на блокпосту

Російські військові не пропускають людей на блокпосту біля Василівки у Запорізькій області. Через це перед блок-постом черга в тисячу машин. Про це на Facebook написала заступник голови Запорізької ОДА Злата Некрасова.

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"На даний момент у м. Василівка, перед блокомпостом Російської Федерації знаходяться понад 1000 машин, яких не пропускають на підконтрольну територію України, та на окуповану територію. В обидві сторони не пропускають окупанти. У машинах знаходяться жінки та діти", - написала вона.

Відео: Facebook Злати Некрасової

Нагадаємо, 19 травня, незважаючи на обстріл окупантів, із Сєвєродонецька вдалося евакуювати 37 людей, з яких 5 дітей.

Автор:
Степан Крьока