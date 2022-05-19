На Запоріжжі росіяни не пропускають людей на блокпосту

Російські військові не пропускають людей на блокпосту біля Василівки у Запорізькій області. Через це перед блок-постом черга в тисячу машин. Про це на Facebook написала заступник голови Запорізької ОДА Злата Некрасова.

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"На даний момент у м. Василівка, перед блокомпостом Російської Федерації знаходяться понад 1000 машин, яких не пропускають на підконтрольну територію України, та на окуповану територію. В обидві сторони не пропускають окупанти. У машинах знаходяться жінки та діти", - написала вона.

Відео: Facebook Злати Некрасової

Нагадаємо, 19 травня, незважаючи на обстріл окупантів, із Сєвєродонецька вдалося евакуювати 37 людей, з яких 5 дітей.