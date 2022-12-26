ВАКС дал тюремные сроки виновным в хищении 30 миллионов гривен на лифтах для "Охматдета"

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда 26 декабря объявила обвинительный приговор бывшему главе госпредприятия "Укрмедпроектстрой" и бывшему руководителю частного предприятия-генподрядчика за коррупцию при строительстве лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

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Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, они признаны виновными в злоупотреблениях при закупке инженерного и технического оборудования при строительстве, нанесших свыше 30 миллионов гривен ущерба.

Как напоминают в САП, "Укрмедпроектстрой" заказал у подрядчика инженерное и техническое оборудование (в частности, лифты и модули тепловых пунктов) для строительства и оснащения "Охматдета".

По условиям заключенных договоров ГП произвело расчеты с генподрядчиком путем 100%-ного авансирования, однако указанное инженерное и техническое оборудование не поставлено и по сей день.

Несмотря на отсутствие оборудования, в 2013 году глава госпредприятия, которая до этого была директором предприятия-генподрядчика, действуя вопреки интересам возглавляемого ею предприятия, с целью получения неправомерной выгоды другими юрлицами, при пособничестве тогдашних руководителей генподрядчика и подрядчика, подписала расходные накладные, которые свидетельствовали, что она якобы приняла от генподрядчика указанное оборудование, за которое уже полностью был уплачен аванс.

В дальнейшем указанными лицами был совершен также ряд действий, направленных на сокрытие непоставки и отсутствия оборудования.

Бывший директор ДП признана виновной по части 2 статьи 28 и части 2 статьи 364, по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 366 Уголовного кодекса. Ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должность руководителя субъекта предпринимательства, в уставном капитале которого есть доля государственной или коммунальной собственности, сроком на три года, со штрафом 12 750 гривен.

Генподрядчик признан виновным по части 5 статьи 27, части 2 статьи 28 и части 2 статьи 364, а также части 2 статьи 28 и части 1 статьи 366 УК и приговорен к четырем годам лишения свободы с лишением права занимать должность руководителя субъекта хозяйствования на срок три года и со штрафом 10200 гривен.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск ГП "Укрмедпроектстрой" и взыскал с обоих подсудимых ущерб, нанесенный их противоправными действиями, в сумме более 30 миллионов гривен. Вместе с тем в связи с истечением сроков давности оба лица освобождены от наказания по части 1 статьи 366 УК (служебный подлог).