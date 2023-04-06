ВАКС заочно арестовал экс-директора СЕТАМ по делу о выкупе кредита на строительство ЖК экс-нардепом Скуратовским

Высший антикоррупционный суд 6 апреля избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему уже заместителю директора государственного предприятия СЕТАМ ("Система электронных торгов арестованным имуществом"), подозреваемому по делу о завладении в составе организованной группы правами требования по банковскому кредиту более чем на 128 миллионов гривен.

Впрочем, как отмечает Специализированная антикоррупционная прокуратура, подозреваемый сейчас находится в международном розыске. После его задержания и доставки в место проведения расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

Речь идет о деле, в котором Национальное антикоррупционное бюро 21 декабря 2022 сообщило о подозрении восьми лицам. Среди них - председатель одного из комитетов Верховной Рады прошлого VIII созыва (СМИ сообщали, что это представитель Радикальной партии Сергей Скуратовский).

Среди фигурантов также начальник следственного отдела Главного следственного управления Службы безопасности Украины (до 2020); начальник управления менеджмента активов АРМА (июнь 2018 – январь 2020); гендиректор СЕТАМ (май 2016 – февраль 2020), его заместитель (занимал должность с октября 2017, в том числе и на момент сообщения о подозрении), два оценщика и помощница нардепа.

По версии следствия, в 2019 году Скуратовский, являясь фактическим владельцем ряда юридических лиц, осуществлял застройку земельного участка на окраине Киева. Строительство производилось за кредитные средства под залог построенного в будущем многоквартирного жилого комплекса, земельных участков и ряда личных поручений (в том числе и самого нардепа).

Во избежание ипотечных обязательств и получения возможности продать построенную жилую недвижимость депутат с привлечением начальника отдела ГСУ СБУ (позже он занял руководящую должность в центральном аппарате Государственного бюро расследований – сообщалось, что это Виталий Кучерук), руководителя подразделения АРМА, руководства СЕТАМ, а также оценщиков организовал противоправное отчуждение права требования по кредиту.

Они использовали поддельные официальные документы, давали и получали взятки, благодаря чему добились выкупа указанной недвижимости по заниженной стоимости подконтрольным юрлицом.

Выводы экспертиз подтвердили, что реализация этой преступной схемы нанесла банку ущерб в сумме более 112 миллионов гривен - это разница между реальной стоимостью и той, которую уплатили злоумышленники.

Действия подозреваемых были квалифицированы по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой), частями 3 и 4 статьи 358 Уголовного кодекса (подделка документов и их использование по предварительному сговору групп) .

Кроме того, им инкриминировали часть 3 статьи 368 (получение взятки в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц) и часть 3 статьи 369 УК (предложение взятки должностному лицу, занимающему ответственное положение, или совершенное по предварительному сговору группой лиц).

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