ВАКС заочно заарештував ексдиректора СЕТАМ у справі про викуп кредиту на будівництво ЖК екснардепом Скуратовським

Вищий антикорупційний суд 6 квітня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому вже заступнику директора державного підприємства СЕТАМ ("Система електронних торгів арештованим майном"), підозрюваному у справі щодо заволодіння у складі організованої групи правами вимоги за банківським кредитом на понад 128 мільйона гривень.

Втім, як зазначає Спеціалізована антикорупційна прокуратура, підозрюваний зараз перебуває у міжнародному розшуку. Після його затримання та доставки до місця проведення розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Йдеться про справу, в якій Національне антикорупційне бюро 21 грудня 2022 року повідомило про підозру восьми особам. Серед них - голова одного з комітетів Верховної Ради минулого VIII скликання (ЗМІ повідомляли, що це представник Радикальної партії Сергій Скуратовський).

Також серед фігурантів також начальник слідчого відділення Головного слідчого управління Служби безпеки України (до 2020); начальник управління менеджменту активів АРМА (червень 2018 - січень 2020); гендиректор СЕТАМ (травень 2016 - лютий 2020), його заступник (обіймав посаду з жовтня 2017, зокрема й на момент повідомлення про підозру), два оцінювача та помічниця нардепа.

За версією слідства у 2019 році Скуратовський, будучи фактичним власником низки юридичних осіб, здійснював забудову земельної ділянки на околиці Києва. Будівництво проводилося за кредитні кошти під заставу збудованого в майбутньому багатоквартирного житлового комплексу, земельних ділянок та низки особистих порук (в тому числі і самого нардепа).

З метою уникнення іпотечних зобов’язань та отримання можливості продати збудовану житлову нерухомість депутат із залученням начальника відділення ГСУ СБУ (пізніше він обійняв керівну посаду в центральному апараті Державного бюро розслідувань - повідомлялося, що це Віталій Кучерук), керівника підрозділу АРМА, керівництва СЕТАМ, а також оцінювачів організував протиправне відчуження права вимоги за кредитом.

Особи використовували підроблені офіційні документи, надавали та отримували хабарі, завдяки чому врешті домоглися викупу вказаної нерухомості за заниженою вартістю підконтрольною юрособою.

Висновками експертиз було підтверджено, що реалізація цієї злочинної схеми заподіяла банку шкоду в сумі понад 112 мільйонів гривень - це різниця між реальною вартістю та тою, яку сплатили зловмисники.

Дії підозрюваних були кваліфіковані за частиною 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою), частинами 3 та 4 статті 358 Кримінального кодексу (підроблення документів та їхнє використання за попередньою змовою групою осіб).

Крім того, їм інкримінували частину 3 статті 368 (отримання хабаря у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб) та частину 3 статті 369 КК (пропозиція хабаря службовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинена за попередньою змовою групою осіб).

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