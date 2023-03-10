НАБУ повідомило про підозру в будівельній махінації нардепу, що представляв ОПЗЖ: в чому суть справи

Національне антикорупційне агентство повідомило депутату Верховної Ради IX скликання та ще трьом особам про підозру у спробі заволодіння земельною ділянкою площею 8 га у Києві.

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Як ідеться в повідомленні бюро, дії всіх осіб кваліфіковані за частиною 3 статті 15, частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу (незакінчений замах на зловживання владою або службовим становищем, яке могло спричинити тяжкі наслідки, скоєне групою осіб за попередньою змовою).

Серед фігурантів, окрім нардепа, ексзаступник керівника – керуючий справами апарату Ради; колишні директор та працівник держпідприємства "Державний будівельний комбінат Управління справами апарату Верховної Ради".

Двом з них – ексзаступнику керівника апарату парламенту та експрацівнику "Держбудкомбінату" повідомили про підозру заочно, оскільки їх місцеперебування не встановлено.

За даними слідства, на початку 2020 року у депутата виник план заволодіти ділянкою, на якій розташовувався "Держбудкомбінат", аби надалі побудувати там житловий комплекс. Для цього він вступив у змову з працівниками ДП та тодішнім заступником керівника апарату Ради, до сфери управління якого входило згадане держпідприємство.

Як вказує НАБУ, ексдиректор ДП всупереч закону і без погодження парламенту провів аукціон для укладення інвестиційного договору на забудову ділянки, в якому перемогла підконтрольна нардепу-організатору схеми компанія.

В укладеному інвестдоговорі розмір пайової участі держпідприємства було визначено в сумі близько 300 мільйонів гривень. Натомість слідство встановило, що реальна вартість ділянки й майна становила понад 525 мільйонів гривень.

Зазначається, що підозрювані планували згодом знести будівлі й знищити майно комбінату нібито через їх застарілість і несправність, а також скоротити працівників держпідприємства. Однак арешт ділянки у серпні 2021 року завадив їхнім планам, завдяки чому її забудові вдалося запобігти.

В свою чергу, як повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна", одним з фігурантів є депутат Ради з групи "Відновлення України" Дмитро Ісаєнко (обраний від забороненої нині партії "Опозиційна платформа - За життя").

Зазначимо при цьому, що в 2007-2015 роках Ісаєнко працював заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, а в 2015 році став віце-президентом Конфедерації будівельників України.