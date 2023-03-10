НАБУ сообщило о подозрении в строительной махинации нардепу, представлявшему ОПЗЖ: в чем суть дела

Национальное антикоррупционное агентство сообщило депутату Верховной Рады IX созыва и еще трем лицам о подозрении в попытке завладения земельным участком площадью 8 га в Киеве.

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Как говорится в сообщении бюро, действия всех лиц квалифицированы по части 3 статьи 15, части 2 статьи 28 и части 2 статьи 364 Уголовного кодекса (незаконченное покушение на злоупотребление властью или служебным положением, которое могло повлечь тяжкие последствия, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Среди фигурантов, кроме нардепа, экс-замруководителя – управляющий делами аппарата Рады; бывший директор и сотрудник госпредприятия "Государственный строительный комбинат Управления делами аппарата Верховной Рады".

Двум из них – экс-замруководителя аппарата парламента и экс-работнику "Госстройкомбината" сообщили о подозрении заочно, поскольку их местонахождение не установлено.

По данным следствия, в начале 2020 года у депутата возник план завладеть участком, на котором располагался "Госстройкомбинат", чтобы в дальнейшем построить там жилой комплекс. С этой целью он вступил в сговор с сотрудниками ГП и тогдашним замруководителя аппарата Рады, в сферу управления которого входило упомянутое госпредприятие.

Как указывает НАБУ, экс-директор ГП вопреки закону и без согласования парламента провел аукцион для заключения инвестиционного договора на застройку участка, в котором победила подконтрольная нардепу-организатору схемы компания.

В заключенном инвестдоговоре размер долевого участия госпредприятия был определен в сумме около 300 миллионов гривен. Следствие же установило, что реальная стоимость участка и имущества составляла более 525 миллионов гривен.

Отмечается, что подозреваемые планировали впоследствии снести здания и уничтожить имущество комбината якобы из-за их устарелости и неисправности, а также сократить работников ГП. Однако арест участка в августе 2021 года помешал их планам, благодаря чему его застройку участка удалось предотвратить.

В свою очередь, как сообщает агентство "Интерфакс-Украина", одним из фигурантов является депутат Рады из группы "Восстановление Украины" Дмитрий Исаенко (избранный от запрещенной ныне партии "Оппозиционная платформа – За жизнь").

Отметим, что в 2007-2015 годах Исаенко работал заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, а в 2015 году стал вице-президентом Конфедерации строителей Украины.