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Варшава отказалась от новогодних празднований из-за энергетического кризиса и войны в Украине
Городские власти Варшавы решили не проводить громких новогодних празднований из-за войны в Украине и по финансовым соображениям.
Об этом сообщила спикер мэрии Варшавы Моника Беут, пишет tvn24.pl.
"В Украине, по ту сторону нашей восточной границы, идет жестокая, кровавая, зверская война, где ежедневно гибнут люди, мирные жители. Поэтому это не та атмосфера, которая способствует организовывать особо радостные события", - отметила она.
Кроме того, она подчеркнула, что из-за энергетического кризиса нужно сокращать расходы, прежде всего на развлечения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также жителей Варшавы просят не использовать петарды и фейерверки во время новогодних праздников, учитывая, что это может негативно повлиять и вызвать ассоциацию с войной у переселенцев из Украины.
Напомним, правительство Польши, в которую выехало едва ли не наибольшее количество беженцев, будет постепенно ограничивать помощь для украинцев, длительно пребывающих в стране. Варшава также планирует устранить "патологии" в системе выплаты средств бежавшим от войны украинцам.
Источник фото: Depositphotos